El DT de Rusia Valery Karpin: Chile y Perú son rivales duros

El director técnico de Rusia, Valery Karpin, entregó este lunes su opinión con respecto a los futuros rivales de su selección en la fecha FIFA entrante, donde enfrentará en calidad de local a Chile y Perú.

Según declaraciones reproducidas por varios medios rusos, el estratego evitó manifestar una preferencia por la Roja o la Bicolor, asegurando que ambos países están están prácticamente a la par.

"Es difícil comparar antes del partido. El nivel es más o menos el mismo. Son equipos buenos y sólidos. Será duro contra Perú y Chile", puntualizó el entrenador del Sbornaya (equipo nacional ruso).

Además, el DT descartó que el gigante euroasiático saque ventajas por las bajas temperaturas. "Jugamos en un estadio cubierto en San Petersburgo (contra Perú), donde hace calor. No tenemos ninguna ventaja en cuanto al clima. Y en Sochi (ante Chile) también hace 16 grados. Por eso celebramos los partidos allí, para que no tuvieran que venir con temperaturas bajo cero", explicó.

Por su parte, el preparador de arqueros Vitaly Kafanov anticipó que -probablemente- frente al cuadro incaico ataje Matvéi Safónov (guardameta suplente del Paris Saint Germain) y Stanislav Agkatsev lo haga contra la Roja.

A diferencia de Safónov, quien no ha sumado minutos en la actual temporada del conjunto francés, Agkatsev ha sido clave en la campaña que tiene al Krasnodar en la cima de la Liga Premier de Rusia, recibiendo apenas nueve goles en 15 partidos, en los cuales registra ocho arcos en cero.