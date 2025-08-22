El regreso de Ben Brereton encabeza las múltiples novedades en la nómina de La Roja

Nicolás Córdova dio un golpe de timón con una renovada nómina de la selección chilena para el cierre de las Clasificatorias ante Brasil y Uruguay, que destacó con caras nuevas respecto a las convocatorias que hizo Ricardo Gareca.

El principal retorno al "Equipo de Todos" es el de Ben Brereton Díaz, delantero que fue cortado por Ricardo Gareca tras la histórica derrota como local ante Bolivia el 10 de septiembre de 2024.

En aquel duelo Brereton fue reemplazado en apenas 35 minutos de juego, lo que desató ensordecedoras pifias contra el DT. Tras aquella jornada, Ben quedó fuera de las nóminas en los últimos ocho partidos clasificatorios.

Otros retornos son los de Luciano Cabral y Paulo Díaz, que en mayo fueron baja de última hora. En aquella oportunidad fueron reemplazados por Lucas Assadi y Matías Sepúlveda, que en esta ocasión repiten en la lista.

También destacó el primer llamado para el arquero Thomas Gillier en partidos oficiales, pues fue suplente en el amistoso que un combinado local tuvo con Panamá en febrero. Además, se premió la buena temporada de Maximiliano Gutiérrez en Huachipato con la convocatoria.

Los jóvenes defensas Iván Román e Ian Garguez y el delantero Emiliano Ramos, de los mayores valores en la proyección nacional, son otros nombres que se integraron a la selección.

Además, volvieron a La Roja el volante de Defensa y Justicia César Pérez y el delantero Bruno Barticciotto, de buenas actuaciones personales en medio de la turbulenta campaña de Santos Laguna en México.

Chile cerrará sus amargas Clasificatorias 2026 ante Brasil el jueves 4 de septiembre como visita, para luego recibir a Uruguay el martes 9 en igual horario.