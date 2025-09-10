El Uno a Uno de La Roja ante Uruguay: Cepeda remó y Brereton falló de cara al arco
Publicado:
Fotos Destacadas
Alan, el embajador de la Teletón 2025, cumplió un sueño y visitó el Monumental
Alexis Sánchez tuvo su presentación en el "Ramón Sánchez Pizjuán"
PDI y Migraciones fiscalizan situación de trabajadores extranjeros en la Vega Central
Fotos Recientes
El Uno a Uno de La Roja ante Uruguay: Cepeda remó y Brereton falló de cara al arco
El reencuentro de Ernesto Díaz Correa con Marcelo Bielsa tras el empate de Chile y Uruguay
Los memes que dejó el empate de La Roja ante Uruguay en el cierre de las Clasificatorias
Con una mejoría colectiva, pero un frustrante 0-0 contra Uruguay que significó el último puesto, La Roja cerró las Clasificatorias al Mundial 2026. El elenco del interino Nicolás Córdova completó uno de los mejores partidos en el amargo proceso, con Lucas Cepeda como alma del ataque y un Ben Brereton que pudo marcar tres veces, pero se peleó con el gol de forma increíble.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados