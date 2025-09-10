Síguenos:
El Uno a Uno de La Roja ante Uruguay: Cepeda remó y Brereton falló de cara al arco

Con una mejoría colectiva, pero un frustrante 0-0 contra Uruguay que significó el último puesto, La Roja cerró las Clasificatorias al Mundial 2026. El elenco del interino Nicolás Córdova completó uno de los mejores partidos en el amargo proceso, con Lucas Cepeda como alma del ataque y un Ben Brereton que pudo marcar tres veces, pero se peleó con el gol de forma increíble.

