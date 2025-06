Exgerente de selecciones: Ni Pellegrini ni Guardiola pueden solucionar el problema de la Roja

Con la derrota sufrida ante Bolivia en El Alto, la selección chilena consumó un nuevo fracaso al quedar por tercera vez consecutiva sin disputar un Mundial y de paso sentenció automáticamente la salida de Ricardo Gareca de la banca técnica.

Uno que se refirió al durísimo y oscuro panorama de la Roja fue Ian Mac Niven, exgerente de las selecciones chilenas durante cuatro años.

"Es una seguidilla de mala organización y falta a la profesionalización del deporte. Lo del fútbol es más grave porque es uno de los pocos deportes que se autofinancia. Con más recursos, profesionalización de todos y preparación, mejores instalaciones, no hemos sabido plasmar eso en resultados", expresó Mac Niven en conversación con CNN Noticias.

"Lo más grave es la falta de voluntad política. Ni (Manuel) Pellegrini ni Pep Guardiola pueden solucionar el problema. Es mucho más hondo el problema que un solo entrenador", añadió.

"Antes existían las cadetes. Hoy los dueños de los clubes no están obligados a invertir en cadetes. Sale más rentable para los clubes a corto plazo, en general, porque hay algunos que lo hacen bien, la compra y venta de jugadores. Eso no tiene que ver con cadetes. El alto rendimiento no existe. Hay un fenómeno de academias privadas formativas, donde el papá financia eso, y se acortó la distancia. Eso genera un sistema perverso: si los clubes no están obligados a invertir en divisiones inferiores, de dónde vamos a sacar los jugadores. Siempre hay talento, pero hay que aumentar el universo de talentos", complementó.

"¿Qué pasó con la regionalización? Podría haber un predio en la zona sur y otro en la zona norte. Pero está centralizado. La mayoría de los jugadores de selección son de la Región Metropolitana. Eso genera un sistema perverso", complementó.

"Hay una zona de confort con el Canal del Fútbol y lo que genera. Es una fortaleza tremenda. Pero a nivel deportivo se transformó en un escenario negativo. Muchos de los clubes, los mismos dueños son representantes, son dos categorías de negocio distintas. No son compatibles. ¿Cuál es el resumen y la conclusión? Hay una falta de voluntad tremenda y al final prevalecen los representantes, con la compra y venta de jugadores, que vale más que lo otro", cerró.