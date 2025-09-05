Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago12.4°
Humedad81%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Federación Peruana informó nuevo amistoso con La Roja en Concepción

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos elencos tendrán dos enfrentamientos en lo que resta de año: También chocarán en Rusia.

Federación Peruana informó nuevo amistoso con La Roja en Concepción
 Photosport
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Jean Ferrari, director general de la Federación de Fútbol de Perú, sorprendió al revelar la realización de un amistoso contra Chile en el Estadio "Ester Roa",  para la próxima ventana internacional.

El dirigente confirmó los avances tras el partido de su selección ante Uruguay por la penúltima fecha de Clasificatorias: "Hay partidos ya determinados. Para octubre estamos prácticamente cerrando con Chile en Concepción", señaló a la prensa peruana.

"Estamos en conversaciones y atentos a novedades día a día", expuso Ferrari, quien además apuntó al cierre de la ruta al Mundial 2026 "para iniciar un nuevo proceso" y evaluar la continuidad del DT Oscar Ibáñez tras quedar eliminados.

De esta manera, Chile enfrentará dos veces a Perú, pues anteriormente se confirmó su choque para la fecha FIFA de noviembre en Rusia, donde ambos conjuntos además tendrán sendos partidos con el seleccionado local.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada