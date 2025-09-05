Federación Peruana informó nuevo amistoso con La Roja en Concepción

Jean Ferrari, director general de la Federación de Fútbol de Perú, sorprendió al revelar la realización de un amistoso contra Chile en el Estadio "Ester Roa", para la próxima ventana internacional.

El dirigente confirmó los avances tras el partido de su selección ante Uruguay por la penúltima fecha de Clasificatorias: "Hay partidos ya determinados. Para octubre estamos prácticamente cerrando con Chile en Concepción", señaló a la prensa peruana.

"Estamos en conversaciones y atentos a novedades día a día", expuso Ferrari, quien además apuntó al cierre de la ruta al Mundial 2026 "para iniciar un nuevo proceso" y evaluar la continuidad del DT Oscar Ibáñez tras quedar eliminados.

De esta manera, Chile enfrentará dos veces a Perú, pues anteriormente se confirmó su choque para la fecha FIFA de noviembre en Rusia, donde ambos conjuntos además tendrán sendos partidos con el seleccionado local.