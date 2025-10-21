Felipe Correa confirmó a Nicolás Córdova como DT de La Roja para duelos en Rusia

El gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, se refirió a la posibilidad de que Nicolás Córdova, técnico interino de la Roja adulta y entrenador de la sub 20 que jugó el Mundial de Chile, se mantenga en el cargo de cara a los próximos desafíos oficiales y confirmó que dirigirá al equipo en los amistosos de la fecha FIFA de noviembre.

"Nosotros vamos a toar la decisión a fin de año y vamos a esperas. Primero es importante respetar lo que dijimos y 'Nico' dirigirá los partidos en Rusia, y después vamos a ver en detalle la decisión", comentó.

Respecto al propio Córdova, Correa manifestó su satisfacción con la labor realizada en la previa del Mundial juvenil más allá de los opacos resultados del equipo en cancha.

"En lo que me tocó ver en la previa del Mundial sub 20, el proceso de la Roja fue muy bien llevado y los jugadores llegaron bien preparados", expresó.

"Vemos un buen trabajo en las selecciones juveniles que se transfiere a la adulta", añadió.

La Roja jugará el día 15 de noviembre ante Rusia en Sochi y tres días después se verá las caras ante Perú también en territorio ruso.