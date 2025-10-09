Felipe Correa y los amistosos en 2026: Vamos a jugar en Estados Unidos en septiembre

Felipe Correa, gerente de selecciones en la Federación de Fútbol de Chile, afirmó que La Roja ya tiene una agenda de partidos amistosos para el 2026, con contratos definidos y un viaje a Estados Unidos en septiembre del próximo año.

"Tenemos un calendario de partidos amistosos en 2026, con algunos contratos ya cerrados. Vamos a ir a jugar en Estados Unidos en septiembre", declaró Correa en rueda de prensa.

"Vamos a tener más de 12 partidos amistosos de selección el próximo año y estamos trabajando fuerte para que justamente el resultado de las últimas Clasificatorias cambie", agregó el directivo.

Además, Correa señaló que se están planificando partidos con la selección sub 23, que es la continuidad de la Sub 20, ya que se debe preparar para el Preolímpico de 2027, en donde debe luchar por el pasaje a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Correa también abordó la búsqueda de entrenador para la selección chilena y fue enfático al señalar que prefiere "no revelar detalles de contactos con ningún entrenador en particular".

"Sí ratificamos el interés de que a partir de marzo del próximo año tengamos una decisión tomada", aseguró.

Del mismo modo, se refirió a la opción de Manuel Pellegrini en la banca: "A la pregunta si es candidato, yo creo que nadie podría decir lo contrario".

"En relación al presupuesto, yo creo que tenemos que apuntar alto y después, si hay interés del entrenador que sea de venir acá, las dos partes haremos los mayores esfuerzos para tener un acuerdo. Creo que lo económico no debiera ser un impedimento en la medida que estemos convencidos las dos partes de asumir un proyecto de estas características", aseveró.