Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Gabriel Suazo respaldó a Córdova: Fue uno de los técnicos que me marcó y ayudó a crecer

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El lateral valoró al entrenador que comandará a La Roja en las últimas fechas de las Clasificatorias.

El lateral chileno Gabriel Suazo respaldó la llegada de Nicolás Córdova al mando de la Roja, valorando su papel para cerrar las últimas dos fechas de las Clasificatorias, pese a que el equipo ya no tiene opciones de ir al Mundial 2026.

"Me tocó tenerlo a él como técnico en una sub 20 y aprendí mucho. Fue uno de los técnicos que me marcó mi carrera y que me ayudó a crecer como jugador. Le tengo muchísimo cariño, respeto y confío en sus cualidades", mencionó el futbolista de Sevilla a Chilevisión Deportes.

Posteriormente, Suazo puntualizó: "Es un muy buen técnico y, sea la selección o sea donde esté, estoy convencido que le va a ir increíble a él".

Finalmente, el defensor agregó: "La selección siempre está. Mi prioridad es Sevilla porque falta para los partidos. Quiero adaptarme bien y competir. Pienso que los jugadores que están bien tienen que ir a la selección, da igual la edad".

"Obviamente uno siempre quiere estar, incluso hoy que ya no tenemos chance de poder clasificar, aun así, yo voy feliz si me llaman porque siempre quiero estar ahí", remató el formado en Colo Colo.

