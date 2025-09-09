Gabriel Suazo tras el empate con Uruguay: "Demostramos que podemos competir"

La selección chilena cerró su participación en las Clasificatorias Sudamericanas como colista de la tabla tras un empate con Uruguay. Sin embargo, el plantel se mostró satisfecho por su desempeño, tal como destacó el capitán Gabriel Suazo tras el encuentro disputado en el estadio Nacional.

"Estoy convencido que vamos a revertir esto, por la forma que competimos hoy, de igual a igual con un equipo como Uruguay. Demostramos que podemos jugar contra cualquiera, estoy convencido que con lo que mostramos podemos competir", destacó el jugador de Sevilla.

El lateral izquierdo también elogió a algunos de los jóvenes valores que sumaron minutos en los choques de esta fecha FIFA: "Los chicos que entraron se lo merecen, demostraron que están para competir en la selección y que quieren cosas importantes para el equipo. Ojalá logren llegar a Europa y ser una alternativa".

En un balance más general de estos duelos, el zaguero sostuvo: "Estamos haciendo un buen trabajo, con Brasil intentamos y nos hicieron goles porque es parte de. Hoy creamos muchas ocasiones de gol, tuvimos la mala racha de no poder marcar, pero estamos convencidos que vamos por el buen camino".