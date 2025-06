Gareca: No puedo maquillar un ánimo cuando sé que cada vez está más complicado todo

Ricardo Gareca, DT de La Roja, enfrentó los micrófonos tras la dolorosa derrota por 1-0 ante Argentina que dejó al equipo chileno con pie y medio fuera del repechaje mundialista y combinó la tristeza por el resultado con su insistencia por tratar de revertir la crisis del equipo.

En conferencia de prensa, el DT señaló que aún no se ve fuera del Mundial, aunque "cuando se reducen las posibilidades y queda ganar el cien por ciento de los puntos y además los rivales tienen que perder... No me encuentro en el mejor estado de ánimo, no puedo maquillar un ánimo en el que sé que cada vez está más complicado todo".

"Tenemos que viajar a Bolivia y sí o sí traer un resultado importante que nos permita, por lo menos, esperar", señaló pensando en las últimas fechas.

Sobre el duelo ante la Albiceleste, admitió que "en el primer tiempo nos costó mucho recuperar la pelota. El equipo estuvo deslucido y con una selección como Argentina, lo menos que había que hacer es que tuvieran espacios".

"Si bien no hubo los resultados que buscamos, de todas maneras quedamos bastante conformes con determinados rendimientos; y nos costó. Tratamos de corregir en el segundo tiempo y el equipo tuvo una buena respuesta", añadió.

Gareca justificó sus decisiones y nómina: "En la parte táctica por ahí no acerté en el primer tiempo, es responsabilidad mía, pero en cuanto al rendimiento de los jugadores; pueden no estar en su mejor momento en el club pero tener en la selección una buena actuación".

De todas maneras, expresó que "lo que más me duele es el gol que recibimos y de la manera en que lo recibimos. Me generó fastidio, porque si hay algo que trabajamos en la semana era que no nos agarraran mal parados".

También defendió su insistencia de mantener a Felipe Loyola de lateral: "Es un cambio que sucedió y uno se va convenciendo a través de actuaciones. En el segundo tiempo el equipo fue igualando cosas y logramos emparejar".

Por otro lado, valoró el regreso de Alexis Sánchez, quien bajo su mirada "hizo un buen partido, porque estuvo bastante tiempo inactivo. A mí me dejó conforme". Además, señaló que la salida de Arturo Vidal "fue un cambio táctico y un problema de él.

Pese al golpe, el "Tigre" no tira la toalla. "Entiendo la crítica, pero me encantaría afianzarme y tener un proceso y una continuidad, pero eso es una resolución dirigencial", declaró.

El DT indicó que su sostén en el cargo es que "me gustan los jugadores, me gusta Chile, me gusta el desafío de dar vuelta una historia".

Más allá del resultado inmediato, Gareca hizo un llamado a comenzar un ciclo a largo plazo: "¿Hace cuánto que no va Chile a un Mundial? En este proceso –que no comencé, si no que continué– sin lugar a dudas hay una bajada y Chile cada vez cosecha menos puntos. En esta cronología de 10 años han pasado varios técnicos, no hay un proceso".

"Tengo cada vez más conocimiento de los jugadores y el medio local. Desde algo muy personal, creo que eso es un buen adelanto, más allá de que los resultados no se den", dijo.

Tal como hizo en la conferencia previa al partido, Gareca remarcó que "Chile está atravesando un proceso en el cual necesita encontrar un centrodelantero que tenga la edad suficiente como para proyectarse", señaló como ejemplo.