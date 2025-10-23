Gary Medel barrió el piso con Gareca: Me contaron que trabajaba muy mal

El referente de Universidad Católica Gary Medel fue consultado por la selección chilena y tuvo palabras para su ausencia en las nóminas del extécnico de la Roja Ricardo Gareca, a quien criticó duramente por su labor al mando del elenco nacional.

En diálogo con TNT Sports, Medel primero comentó la nula consideración que tuvo por parte del entrenador argentino.

"Al principio sufrí, porque estaba jugando en Brasil, jugaba cada tres días y venía jugando bien", reconoció el jugador cruzado.

"Yo creo que debió haberme llamado, haberme visto para estar ahí con los chicos, darles mi experiencia, jerarquía o jugar si es que me veía bien", añadió antes de develar comentarios que le hicieron desde el entorno de la Roja.

"Son decisiones que se toman y menos mal que no fui. Mucha gente me contó que él trabajaba muy mal, que eran paupérrimos los entrenamientos. Así que menos mal, porque hubiese pasado rabias", apuntó Medel, quien dio por cerrada su etapa con la camiseta roja.

"La miro desde lejos, por la TV. Es una etapa cerrada, ya no me veo involucrado en la selección. Solamente como hincha al cien por ciento y para lo que necesite, pero no para jugar", dijo.

"Es complejo el tema de la selección, perdimos con Bolivia, que eso nunca había pasado. Fueron partidos de muy bajo nivel", complementó.