Gerente de selecciones aclaró quién dirigirá a la Roja en próximos amistosos

El gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, despejó dudas sobre el futuro del director técnico interino de la Roja, Nicolás Córdova, tras el término de las Clasificatorias.

Luego del empate sin goles frente a Uruguay, el personero de la Federación se refirió a las próximas fechas FIFA que disputará el elenco nacional y aclaró que el entrenador alternará el cargo con Sebastián Mirada debido a su compromiso con la Roja sub 20 para el Mundial de la categoría que se llevará a cabo en el país entre septiembre y octubre.

En ese sentido, detalló que "el 10 de octubre jugaremos en Chile. Estamos definiendo la sede. Lo más probable es que se juegue contra Perú, estamos por cerrar el acuerdo. Ese partido lo dirigirá Sebastián Miranda".

El exfuncionario de Universidad Católica explicó que "en noviembre tenemos dos partidos más que los jugaremos en Rusia, ante el local y contra Perú. Esos partidos los va a dirigir Nicolás Córdova, ya que Sebastián Miranda va a estar en el Mundial Sub 17 de Catar".

Sobre la búsqueda del futuro entrenador del Equipo de Todos, Correa puntualizó que "tiene que ser una persona que esté involucrada con el medio local y el desarrollo del futbolista chileno. Debe estar desde la planificación hasta la metodología de trabajo. Debe tener el más alto estándar. Es muy relevante que esté absolutamente comprometido".

Por último, adelantó que "la decisión se tomará tras el fin de este segundo semestre. Concluidos los amistosos de octubre y noviembre y las participaciones en los mundiales juveniles".