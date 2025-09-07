Gillier y La Roja: Hay un grupo extremadamente receptivo a generar un nuevo proceso

La selección chilena sumó una nueva jornada de entrenamientos y el arquero Thomas Gillier apuntó a la necesidad y ganas de elevar el nivel de cara a las próximas Clasificatorias, con el cierre del camino al Mundial 2026 como primera prueba.

"Lo importante en este nuevo proceso es generar una idea de juego. Es lo que estamos buscando con los pocos entrenamientos que llevamos. Sabemos que Uruguay es un rival difícil, que juega muy bien y está clasificado al mundial", señaló en vísperas de enfrentar a los celestes en el Nacional.

En la misma línea, el golero de CF Montreal sostuvo que "hay un grupo que está extremadamente receptivo a generar un nuevo proceso. Uno viene a la selección a crecer y competir. Estamos convencidos de que Chile debe recuperar su estatus a nivel internacional, pensando en el Mundial 2030 y la Copa América que viene".

Sobre la disputa de la titularidad con Lawrence Vigouroux y Vicente Reyes, el golero, suplente ante Brasil, valoró que "hay una competencia muy buena, sana y positiva, que nos va a permitir evolucionar a los 3. Destaco también que hayan tres arqueros con roce internacional. Muy contento por el rendimiento de Lawrence ante Brasil".

Por último, Gillier expresó su felicidad por el buen momento que atraviesa en la MLS: "Creo que es un lugar donde voy a poder evolucionar mucho en mi juego, pero ahora estoy enfocado en seguir aportando a la selección", finalizó el formado en Universidad Católica.

Una Roja eliminada, y con la carga de no acabar colista, desafiará al Uruguay de Marcelo Bielsa el martes 9 de septiembre a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Nacional, en la fecha final de las Clasificatorias.