Gonzalo Tapia y Ben Brereton permitieron el festejo de La Roja ante Rusia
La selección chilena derribó a Rusia por 2-0 en Sochi en el primero de sus dos duelos de la presente fecha FIFA, con las cruciales anotaciones de Gonzalo Tapia (36') y Ben Brereton (76').
