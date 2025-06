Gustavo Quinteros y La Roja: Hay jugadores jóvenes para clasificar al Mundial 2030

Gustavo Quinteros, exDT campeón con Colo Colo y Universidad Católica, afirmó que su deseo es poder dirigir una selección con opciones de ir a un Mundial, y que Chile tiene jugadores para lograrlo en el próximo proceso.

"Me gustaría tener la posibilidad de dirigir a alguna que pueda llegar al Mundial. Sería lindo, estoy con ganas", declaró Quinteros, actualmente sin equipo tras su salida de Gremio, en entrevista con el argentino Juan Pablo Varsky.

Quinteros también señaló que "hay que trabajar mucho en la formación y darle continuidad a las selecciones juveniles. Y que esos jugadores vayan creciendo y formándose para la selección".

"Yo conozco el futbol chileno y tiene jugadores jóvenes como para que el siguiente proceso pueda llegar a clasificar a un Mundial. Los jugadores chilenos son inteligentes y tácticamente buenos. Son aplicados y muy profesionales", agregó.

Respecto a su presente, señaló que "hoy estoy en un momento de tranquilidad y descanso. En Chile viví momentos mágicos, viví muy feliz, tengo muchos amigos y conozco mucho el fútbol chileno. Jugadores, características y demás. Siempre deseo que les vaya bien, a la selección y a mis exequipos".

"Me voy a tomar un tiempo, voy a analizar todo bien y voy a esperar. Si sale algo que me interese realmente, un proyecto lindo y que me motive, voy a tomar una decisión", sentenció.