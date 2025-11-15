¿Hace cuánto no pasaba? La Roja acabó su sequía jugando fuera de Chile

La selección chilena dirigida interinamente por Nicolás Córdova encontró un respiro en Sochi, ya que después de vencer por 0-2 a Rusia encadenó su segundo triunfo al hilo en amistosos para quebrar un registro de 20 meses.

El 22 de marzo el elenco el combinado nacional consiguió imponerse por 0-3 ante Albania bajo las órdenes de Ricardo Gareca en el último registro triunfal fuera de nuestras fronteras.

Además, jugando como visita la Roja no ganaba como visitante desde el 1 de febrero de 2022 cuando venció por 2-3 en La Paz a Bolivia de la mano de Martín Lasarte en un resultado que le permitió llegar con ilusión a la recta final de las Clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo que tuvo lugar en Catar.

El triunfo en Rusia también cortó el invicto de 18 partidos que acumulaban los anfitriones desde noviembre de 2021. Con esa mochila fuera del camino, Chile intentará sostener la inercia positiva este martes 18 de noviembre, cuando vuelva a presentarse en Sochi ante Perú para cerrar la fecha FIFA de este mes.