Hugo Tocalli y el mal presente de La Roja: Tiene que haber un proyecto a largo plazo

El exentrenador argentino Hugo Tocalli, campeón del Mundial Sub 20 con su seleccionado en 2007, conversó esta tarde en Cooperativa Deportes previo a la definición del certamen que se está realizando en Chile y repasó la realidad que tiene sumergida a La Roja en un mal momento.

"Tiene que haber un proyecto a largo plazo. La gran selección que tuvieron fue de muchos años de trabajo en inferiores. Últimamente veo que cada dos años se cambia todo y no se puede armar algo así. A ese técnico hay que darle una cantidad de años de trabajo", comenzó mencionando.

Seguido a ello, puntualizó: "El otro problema es la competencia que tiene el joven. Cuando estuve ahí (en Colo Colo) pedí al presidente de la ANFP un torneo reserva, para que los chicos puedan ganar experiencia y después jugar en Primera o en la selección mayor. Es un gasto, sí, pero les vamos a dar rodaje".

"Chile tiene jugadores técnicamente buenos. ¿Cuál es el problema? La competencia. Cuando llegan a jugar en Sub 17 o en Sub 20 les falta eso. No sé si lo recuerdan, pero a los cuatro meses de terminar el Mundial de Canadá 2007 algunos nombres ya jugaban en la selección mayor", recordó Tocalli.

Finalmente, el exadiestrador de Colo Colo opinó sobre el rol de Nicolás Córdova: "Lo llevé cuando necesitaba un ayudante para la Sub 20 tras la salida de Claudio Vivas. Conoce bien porque vivió lo nuestro. Si es él quien sigue, que sea él, pero con un proyecto a largo plazo".