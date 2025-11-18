Influencer rusa se encandila con jugador de La Roja: "Mi crush latino"

La influencer rusa Masha Goriacheva, conocida en redes sociales por contar sus aventuras en español, idioma que está estudiando, asistió el sábado pasado al Estadio Olímpico Fisht, en Sochi, para presenciar el partido amistoso entre Rusia y Chile.

Y más allá de la derrota de su selección por 0-2 ante la Roja con goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton, la joven llamó la atención en redes sociales por "enamorarse" del capitán de Chile, Gabriel Suazo.

"Mi crush", escribió Goriacheva en un video que compartió en su cuenta de TikTok, imágenes que muestran al capitán de la selección chilena.