Jaime Vargas y su llamado a La Roja: Es un sueño para muchos niños y se me está cumpliendo
El arquero de Deportes Recoleta se refirió a su sorpresiva nominación en Cooperativa Deportes.
El arquero de Deportes Recoleta Jaime Vargas se refirió a su llamado a La Roja para el amistoso ante Perú el 10 de octubre. "Es un sueño para muchos niños y ahora se está cumpliendo", djo el meta de 20 años irradiando felicidad.
"Muy feliz por la nominación a la adulta, creo que es algo para lo que siempre se trabaja. Estoy muy feliz de poder concretarlo", comentó el joven guardameta en conversación con Cooperativa Deportes.
También habló sobre su actual momento en Recoleta: "Creo que ha sido de menos a más: empecé jugando muy joven, y ahora ya, quizás también tengo poca edad, pero he jugado muchos partidos, creo que es una confianza mutua, de ellos hacia mí y mía hacia el club".
Vargas -con paso por las divisiones inferiores de Universidad de Chile- abordó la posibilidad que tendrá de compartir con jugadores de primer nivel: "Creo que es aprovechar y sacar las mejores cosas rescatables de cada compañero, de cada aprendizaje. Y si bien es un proceso nuevo, hay que aprovecharlo y disfrutarlo al máximo".
Por último relató el momento que se enteró del llamado: "Estaba con mi señora, feliz, contento de la noticia. Lo tomamos con sorpresa, pero con muchas ansias de que llegue el día. Pero, si bien tengo ansias y todo, tengo canalizado en hacerlo bien y tranquilo".