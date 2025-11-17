Kuscevic y el duelo ante Perú: Hay que jugar como si estuviéramos compitiendo por los puntos

En la previa del amistoso del martes ante Perú en Sochi, Benjamín Kuscevic acompañó a Nicolás Córdova en conferencia de prensa y remarcó el buen clima interno de La Roja, además de poner en valor los partidos de alta exigencia que está afrontando el seleccionado durante esta fecha FIFA de noviembre.

"Hemos formado un buen grupo. Es imposible replicar en la práctica lo que se genera en un partido así, por eso mientras más juguemos encuentros de este nivel, mejor para todos. Trataremos de jugar como si estuviéramos compitiendo por los puntos, porque así uno se acostumbra a ganar", aseguró.

Seguido a ello, Kuscevic matizó que: "Lo del clásico (del Pacífico) viene por otra historia, Perú siempre ha sido un rival históricamente directo. Pasa algo parecido con Bolivia. Más allá de que las estadísticas no nos jueguen para nada, cada partido lo tomamos como una final".

"Lo del entrenador no nos corresponde a nosotros. Estamos abiertos a recibir a la persona que la federación determine. Ellos han estado presentes en los entrenamientos de 'Nico' y creo que ese es un poco el perfil que deberían buscar", cerró el defensor que milita en Fortaleza.

El amistoso entre Chile y Perú está programado para las 14:00 horas (17:00 GMT) de este martes en Sochi, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.