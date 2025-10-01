Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La FIFA resaltó a Lautaro Millán por elegir a la Roja Sub 20 sobre Argentina

Publicado:
Periodista Digital: ATON Chile

El jugador de Independiente es una de las grandes figuras de la selección chilena.

La FIFA resaltó a Lautaro Millán por elegir a la Roja Sub 20 sobre Argentina
La Selección chilena Sub 20 arrancó bien su participación en el Mundial de la categoría que se disputa en el país con el triunfo ante Nueva Zelanda, pero se complicó al sufrir una dura derrota el martes por 2-0 ante Japón.

Uno de los pocos rescatables de la Roja en la caída ante los nipones fue Lautaro Millán, argentino que decidió jugar por el combinado nacional y quien marcó en el estreno ante los oceánicos.

Por eso, la FIFA le dedicó mediante sus redes sociales una emotiva nota por su decisión de jugar por Chile y desestimar a Argentina.

"Millán, el orgullo de papá. Nacido en Argentina, el mediocampista ofensivo decidió representar al país de su padre", resaltó el organismo.

Además, añadió que "con apenas 20 años, Millán se mostró sorprendentemente tranquilo al evaluar la escena que había presenciado unos 15 minutos antes".

"En cualquier caso, a más de 1.500 kilómetros de distancia, con la imponente Cordillera de los Andes separándolos por un tiempo, había alguien que el joven centrocampista ofensivo sospechaba que estaba abrumado por la emoción", cerró la publicación.

