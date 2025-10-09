Síguenos:
La formación de La Roja para el amistoso ante Perú en La Florida

Este es la formación que preparó Sebastián Miranda en La Roja para enfrentar este viernes 10 de octubre a Perú a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida, en un duelo amistoso.

