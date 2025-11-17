La formación de La Roja para el amistoso contra Perú
Publicado:
Nicolás Córdova buscará cerrar de la mejor manera la fecha FIFA y este es el equipo que prepara para enfrentar en suelo europeo a Perú en un duelo amistoso. De este modo, la novedad está en el sistema táctico y la incorporación de un delantero por un defensa en el esquema.
