La "Marea Roja" recibió a la selección chilena en su llegada a Brasil
La selección chilena llegó a Río de Janeiro para enfrentar a Brasil por la penúltima fecha de las Clasificatorias 2026 y la barra Marea Roja recibió a los jugadores a las afueras del hotel Hilton Copacabana, lugar donde el plantel se alojará antes del duelo de este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas.
