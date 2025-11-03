La nómina de la selección chilena para los amistosos ante Rusia y Perú
Publicado:
Este lunes se oficializó la nomina de la selección chilena para los amistosos ante Rusia y Perú durante noviembre. A falta de una confirmación de horarios, la Roja enfrentará a los europeos el sábado 15 de noviembre, y el martes 18 jugará una nueva edición del Clásico del Pacífico.
