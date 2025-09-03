La Roja aterrizó en Río de Janeiro para su duelo ante Brasil por Clasificatorias

La delegación de la selección chilena arribó durante la tarde de este jueves a Río de Janeiro para alistarse de cara al duelo que le tocará frente a Brasil, por la penúltima fecha de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

El elenco, que estará bajo las órdenes del técnico interino Nicolás Córdova, aterrizó en tierras carocas alrededor de las 18:30 horas de nuestro país, tomando inmediato rumbo al hotel de concentración.

Ahora, La Roja tendrá que aclimatarse y sumar una jornada de entrenamientos previo al duelo ante los anfitriones, el cual tendrá lugar en el Estadio Maracaná este jueves y comenzará a partir de las 20:30 horas en nuestro país.

Con realidades disimiles, ambos combinados se miden con sus destinos ya definidos en las Clasificatorias. Mientras la selección chilena ya se encuentra eliminada de la cita planetaria y tratará de probar nuevas armas en mira al próximo proceso, la "Canarinha" aseguró sus boletos para la Copa del Mundo en Norteamérica.