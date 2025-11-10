La Roja aterrizó en Sochi para sus amistosos ante Rusia y Perú por la fecha FIFA
Bajo el mando de Nicolás Córdova, la selección chilena ya aterrizó en Sochi, Rusia, para disputar sus partidos amistosos frente a Rusia y Perú por la fecha FIFA de noviembre. Los partidos de La Roja están programados para este sábado 15 de noviembre ante los locales a las 14:00 horas, mismo horario que tendrá el posterior duelo con el elenco peruano el martes 18.
