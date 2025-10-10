Síguenos:
La Roja celebró en el Bicentenario de La Florida tras el sufrida remontada sobre Perú

Una Selección chilena con varias caras nuevas, pensando en el recambio para el Mundial de 2030, derrotó en el epílogo a Perú por 2-1 en el estadio Bicentenario de La Florida, terminando con una larga se sequía de triunfos. Un tanto de Ben Brereton y un autogol de Matías Lazo permitieron remontar la conquista de César Inga.

