La Roja cerró su año con triunfazo clave sobre Paraguay en la Liga de Naciones Femenina

La selección chilena cerró su año este martes con un triunfazo clave por 1-0 sobre Paraguay, en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol.

El equipo dirigido por Luis Mena logró controlar a las Albirrojas en el recinto rancagüino y encontró el gol pasada la media hora de juego, con un buen remate de media distancia de Yanara Aedo (33').

El resultado dejó a Chile en el tercer lugar de la tabla, en zona de repechaje, con siete unidades, con peor diferencia de gol que Argentina, que está segunda, y a solo un punto de Venezuela, que lidera la clasificación.

La Roja volverá a las canchas en la Liga de Naciones en abril de 2026, instancia en donde afrontará una crucial triple fecha, con duelos ante Argentina, Colombia y Uruguay.

La Liga de Naciones de Conmebol se juega en un formato de una sola rueda, con solo nueve participantes, ya que Brasil será anfitrión del Mundial en 2027.

Solo los dos primeros lugares de la tabla clasificarán de forma directa al Mundial, mientras que el tercer y cuarto lugar jugarán en un torneo de repechaje intercontinental con otras siete selecciones (10 en total), para definir los últimos tres clasificados a la cita planetaria.