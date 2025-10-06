La Roja comenzó en "Pinto Durán" sus entrenamientos para el amistoso contra Perú
Publicado:
Fotos Destacadas
La celebración de Huachipato tras meterse en la final de Copa Chile
Nueva Caledonia se despidió de Chile 2025 tras caer ante Francia
Las postales que dejó la primera jornada del Carnaval Mil Tambores 2025
Fotos Recientes
La Roja comenzó en "Pinto Durán" sus entrenamientos para el amistoso contra Perú
Arabia Saudita empató y privó a Noruega del liderato en su grupo del Mundial Sub 20
El Sevilla de Alexis y Suazo acaparó las portadas en España tras golear a Barcelona
La selección chilena adulta, bajo las órdenes de Sebastián Miranda, comenzó este lunes sus entrenamientos en el Complejo Deportivo "Juan Pinto Durán", de cara al amistoso programado para este viernes 10 de octubre ante Perú, a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados