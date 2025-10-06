La selección chilena adulta, bajo las órdenes de Sebastián Miranda, comenzó este lunes sus entrenamientos en el Complejo Deportivo "Juan Pinto Durán", de cara al amistoso programado para este viernes 10 de octubre ante Perú, a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

