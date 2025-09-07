La Roja completó otra jornada con doble turno en la antesala del duelo con Uruguay
Publicado:
La Roja completó otra jornada con doble turno en la antesala del duelo con Uruguay
Este domingo, la selección chilena completó su doble turno con una sesión de entrenamiento vespertina en la antesala de su último duelo por las Clasificatorias sudamericanas al Mundial 2026, frente a Uruguay, el martes en el Estadio Nacional.
