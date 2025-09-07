Síguenos:
La Roja completó un nuevo entrenamiento de cara al duelo ante Uruguay por Clasificatorias

Publicado:
Este domingo, la selección chilena completó un nuevo entrenamiento de cara al partido ante Uruguay en el Estadio Nacional, programado para el martes a las 20:30 horas, por la última fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026.

