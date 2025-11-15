La Roja de Córdova se matriculó con un sólido triunfo sobre Rusia en Sochi

La selección chilena inició con éxito su fecha FIFA en Sochi al derrotar por 2-0 a Rusia, tras un cotejo complejo y tenso ante alrededor de 43.000 espectadores en el Estado Olímpico Fisht.

Chile obtuvo su primer triunfo junto al interino DT Nicolás Córdova, pues el anterior festejo ante Perú en La Florida fue bajo la dirección de Sebastián Miranda.

El encuentro tuvo un trámite trabado, incluso deslucido ante la escasez de llegadas a las porterías. El balón mayormente se disputó en el mediocampo.

Rusia fue el dueño del balón, en especial durante la primera etapa. Pese a la cerrada y poblada defensa de Chile, Aleksandr Golovin estuvo a punto de abrir el marcador con un tiro al travesaño y una volea contenida por Lawrence Vigoroux.

La Roja no lograba pasar el paralelo central y un par de trepadas puntuales resultaron inofensivas. De todas maneras, el conjunto nacional se las arregló para pegar primero.

A los 36', Gonzalo Tapia luchó y le ganó la pulseada al central y capitán Igor Diveev para colocar el 1-0.

[VIDEO] Gonzalo Tapia abrió la cuenta para la Roja ante Rusia #Cooperativa90 https://t.co/imgH5qLw5R pic.twitter.com/SYWrDUtznt — Cooperativa (@Cooperativa) November 15, 2025

En la segunda etapa el "Equipo de Todos" se soltó, ganando metros y con mayores avances de los laterales. Gabriel Suazo destacó por su doble labor en ataque y defensa.

Una fuerte falta sobre Vicente Pizarro y una mano en el área de Nail Umiarov que quedó sin sanción desataron los reclamos criollos, pero ante la ausencia de un sistema VAR, las decisiones del juez uzbeko Firdavs Norsafarov fueron firmes.

La zaga euroasiática tuvo una jornada con dudas y Ben Brereton, que saltó desde la banca, aprovechó una carambola y las licencias rivales para aumentar la diferencia a los 76'.

[VIDEO] Ben Brereton capturó un rebote y aumentó para Chile ante Rusia #Cooperativa90 https://t.co/pMF1dhPdac pic.twitter.com/WYmkfmlZF3 — Cooperativa (@Cooperativa) November 15, 2025

Sin embargo, no todo fue tranquilidad para La Roja, pues un segundo tiro al travesaño, por parte de Maksim Glushenkov y un ataque desperdiciado sobre el final inquietaron el arco nacional.

Así, Chile también cortó el invicto de 18 partidos invicto que tenía Rusia: La última derrota de la Sbornaya databa de noviembre de 2021, ante Croacia en las Clasificatorias para el Mundial 2022.

Ficha del Rusia vs. Chile:

RUSIA (0): Stanislav Agkatsev; Mingaiian Beveev, Igor Diveev [C], Matvei Lukin (86' Ruslan Litvinov), Danil Krugovoi; Ivan Obliakov (25' Aleksei Batrakov), Matvei Kisliak (86' Ivan Sergeev), Daniil Fomin (59' Nail Umiarov); Maksim Glushenkov, Konstantin Tyukavin (59' Nikolay Komlichenko), Aleksandr Golovin (59' Kirill Glebov) DT: Valeri Karpin

CHILE (2): Lawrence Vigouroux; Iván Román (85' Maximiliano Gutiérrez), Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic; Fabián Hormazábal, Rodrigo Echeverría (85' Agustín Arce), Vicente Pizarro (73' Felipe Loyola), Gabriel Suazo [C]; Javier Altamirano (58' Ben Brereton); Darío Osorio (85' Francisco Salinas), Gonzalo Tapia (58' Lucas Cepeda). DT: Nicolás Córdova

ESTADIO: Olímpico Fisht, Sochi

ARBITRO: Firdavs Norsafarov (UZB)

GOLES: 0-1: 36' Gonzalo Tapia (CHI); 0-2: 76' Ben Brereton (CHI)

TARJETAS AMARILLAS: 7' Gonzalo Tapia (CHI); 57' Daniil Fomin (RUS); 65' Guillermo Maripán (CHI); 67' Iván Román (CHI)