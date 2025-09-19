La Roja de Sebastián Miranda presentó la lista de buena fe para el Mundial Sub 17 de Qatar

La Federación de Fútbol de Chile informó que fue presentada a la FIFA la lista de buena fe de La Roja, con 51 jugadores reservados por el técnico Sebastián Miranda, para el Mundial Sub 17 que se celebrará en Qatar entre el 3 y 17 de noviembre.
La Roja Sub 17 es parte del Grupo K junto a Francia, Canadá y Uganda, y debutará el 5 de noviembre, a las 12:30 horas (15:30 GMT) ante la escuadra europea en el Aspire Zone Complex de Doha.
Luego, enfrentará a Uganda el 8 de noviembre a las 9:30 horas de Chile, y el último partido de la fase de grupos, buscando la clasificación a la fase final, será ante Canadá, el 11 de noviembre a las 9:30 horas (12:30 GMT).
El listado de 51 jugadores cuenta con seis arqueros, 18 defensas, 19 volantes y ocho delanteros.
Entre los nombres destaca Zidane Yáñez, delantero de New York City en la MLS, y Joaquín Beausejour, hijo de Jean Beausejour, integrante de la Generación Dorada de La Roja bicampeona de América.
Revisa el listado completo a continuación:
Arqueros
- Vicente Villegas – Coquimbo Unido
- Santiago Tapia Plá – Colo Colo
- Vicente Armijo – Unión Española
- Franco Mancilla – Universidad de Chile
- Excequiel Bustamante – Everton de Viña del Mar
- Cristóbal del Rio – Universidad Católica
Defensas
- Bruno Torres – Colo Colo
- Jaime Poblete – Universida de Concepción
- Francisco Daza – Universidad Católica
- Ricardo Guzmán – O'Higgins de Rancagua
- Alonso Olguín – Colo Colo
- Joaquín Beausejour – Unión Española
- Lucas López – Curicó Unido
- Martín Jiménez – Audax Italiano
- Matías Orellana – Colo Colo
- José Salas – Universidad Católica
- Matías Vergara – Universidad de Chile
- Vicente Guzmán – Ñublense
- Benjamín Garcés – Universidad de Chile
- Ángelo Riquelme – O'Higgins de Rancagua
- Benjamín Díaz – Universidad de Chile
- Joaquín Meneses – Universidad Católica
- Maximiliano Lira – O'Higgins de Rancagua
- Gabriel Rodríguez – Universidad Católica
Mediocampistas
- Nicolás Pérez – Deportes Temuco
- Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE.UU)
- Sebastián Vargas – Santiago Wanderers
- Vicente Lehue – Palestino
- Matías Paris – O'Higgins de Rancagua
- Diego Molina – Santiago Wanderers
- Joaquín Muñoz – O'Higgins de Rancagua
- Cristián Díaz – Colo Colo
- Mathias Contreras – Universidad Católica
- Máximo Zúñiga – O'Higgins de Rancagua
- Vicente Martínez – Colo Colo
- Yastin Navarro – Cobreloa
- Andher González – Universidad de Chile
- Máximo Espínola – Magallanes
- Byron Barrera – Deportes Iquique
- Ian Alegría – Palestino
- Jhon Cortés – Universidad de Chile
- Gedeón Díaz – Colo Colo
- Sebastián Melgarejo – Huachipato
Delanteros
- Zidane Yáñez – New York City (EE.UU)
- Yastin Cuevas – Colo Colo
- Amaro Pérez – Universidad Católica
- Albert Gómez – Palestino
- Tomás Ovando – Unión Española
- Javier Gutiérrez – O'Higgins de Rancagua
- David Guzmán – Universidad de Chile
- Máximo Oyarzún – Colo Colo