Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja de Sebastián Miranda presentó la lista de buena fe para el Mundial Sub 17 de Qatar

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Más de 50 jugadores fueron reservados para el torneo que se jugará entre el 3 y 27 de noviembre.

En portada

La Federación de Fútbol de Chile informó que fue presentada a la FIFA la lista de buena fe de La Roja, con 51 jugadores reservados por el técnico Sebastián Miranda, para el Mundial Sub 17 que se celebrará en Qatar entre el 3 y 17 de noviembre.

La Roja Sub 17 es parte del Grupo K junto a Francia, Canadá y Uganda, y debutará el 5 de noviembre, a las 12:30 horas (15:30 GMT) ante la escuadra europea en el Aspire Zone Complex de Doha.

Luego, enfrentará a Uganda el 8 de noviembre a las 9:30 horas de Chile, y el último partido de la fase de grupos, buscando la clasificación a la fase final, será ante Canadá, el 11 de noviembre a las 9:30 horas (12:30 GMT).

El listado de 51 jugadores cuenta con seis arqueros, 18 defensas, 19 volantes y ocho delanteros.

Entre los nombres destaca Zidane Yáñez, delantero de New York City en la MLS, y Joaquín Beausejour, hijo de Jean Beausejour, integrante de la Generación Dorada de La Roja bicampeona de América.

Revisa el listado completo a continuación:

Arqueros

  • Vicente Villegas – Coquimbo Unido
  • Santiago Tapia Plá – Colo Colo
  • Vicente Armijo – Unión Española
  • Franco Mancilla – Universidad de Chile
  • Excequiel Bustamante – Everton de Viña del Mar
  • Cristóbal del Rio – Universidad Católica

Defensas

  • Bruno Torres – Colo Colo
  • Jaime Poblete – Universida de Concepción
  • Francisco Daza – Universidad Católica
  • Ricardo Guzmán – O'Higgins de Rancagua
  • Alonso Olguín – Colo Colo
  • Joaquín Beausejour – Unión Española
  • Lucas López – Curicó Unido
  • Martín Jiménez – Audax Italiano
  • Matías Orellana – Colo Colo
  • José Salas – Universidad Católica
  • Matías Vergara – Universidad de Chile
  • Vicente Guzmán – Ñublense
  • Benjamín Garcés – Universidad de Chile
  • Ángelo Riquelme – O'Higgins de Rancagua
  • Benjamín Díaz – Universidad de Chile
  • Joaquín Meneses – Universidad Católica
  • Maximiliano Lira – O'Higgins de Rancagua
  • Gabriel Rodríguez – Universidad Católica

Mediocampistas

  • Nicolás Pérez – Deportes Temuco
  • Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE.UU)
  • Sebastián Vargas – Santiago Wanderers
  • Vicente Lehue – Palestino
  • Matías Paris – O'Higgins de Rancagua
  • Diego Molina – Santiago Wanderers
  • Joaquín Muñoz – O'Higgins de Rancagua
  • Cristián Díaz – Colo Colo
  • Mathias Contreras – Universidad Católica
  • Máximo Zúñiga – O'Higgins de Rancagua
  • Vicente Martínez – Colo Colo
  • Yastin Navarro – Cobreloa
  • Andher González – Universidad de Chile
  • Máximo Espínola – Magallanes
  • Byron Barrera – Deportes Iquique
  • Ian Alegría – Palestino
  • Jhon Cortés – Universidad de Chile
  • Gedeón Díaz – Colo Colo
  • Sebastián Melgarejo – Huachipato

Delanteros

  • Zidane Yáñez – New York City (EE.UU)
  • Yastin Cuevas – Colo Colo
  • Amaro Pérez – Universidad Católica
  • Albert Gómez – Palestino
  • Tomás Ovando – Unión Española
  • Javier Gutiérrez – O'Higgins de Rancagua
  • David Guzmán – Universidad de Chile
  • Máximo Oyarzún – Colo Colo

En portada