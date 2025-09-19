La Roja de Sebastián Miranda presentó la lista de buena fe para el Mundial Sub 17 de Qatar

La Federación de Fútbol de Chile informó que fue presentada a la FIFA la lista de buena fe de La Roja, con 51 jugadores reservados por el técnico Sebastián Miranda, para el Mundial Sub 17 que se celebrará en Qatar entre el 3 y 17 de noviembre.

La Roja Sub 17 es parte del Grupo K junto a Francia, Canadá y Uganda, y debutará el 5 de noviembre, a las 12:30 horas (15:30 GMT) ante la escuadra europea en el Aspire Zone Complex de Doha.

Luego, enfrentará a Uganda el 8 de noviembre a las 9:30 horas de Chile, y el último partido de la fase de grupos, buscando la clasificación a la fase final, será ante Canadá, el 11 de noviembre a las 9:30 horas (12:30 GMT).

El listado de 51 jugadores cuenta con seis arqueros, 18 defensas, 19 volantes y ocho delanteros.

Entre los nombres destaca Zidane Yáñez, delantero de New York City en la MLS, y Joaquín Beausejour, hijo de Jean Beausejour, integrante de la Generación Dorada de La Roja bicampeona de América.

Revisa el listado completo a continuación:

Arqueros

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Santiago Tapia Plá – Colo Colo

Vicente Armijo – Unión Española

Franco Mancilla – Universidad de Chile

Excequiel Bustamante – Everton de Viña del Mar

Cristóbal del Rio – Universidad Católica

Defensas

Bruno Torres – Colo Colo

Jaime Poblete – Universida de Concepción

Francisco Daza – Universidad Católica

Ricardo Guzmán – O'Higgins de Rancagua

Alonso Olguín – Colo Colo

Joaquín Beausejour – Unión Española

Lucas López – Curicó Unido

Martín Jiménez – Audax Italiano

Matías Orellana – Colo Colo

José Salas – Universidad Católica

Matías Vergara – Universidad de Chile

Vicente Guzmán – Ñublense

Benjamín Garcés – Universidad de Chile

Ángelo Riquelme – O'Higgins de Rancagua

Benjamín Díaz – Universidad de Chile

Joaquín Meneses – Universidad Católica

Maximiliano Lira – O'Higgins de Rancagua

Gabriel Rodríguez – Universidad Católica

Mediocampistas

Nicolás Pérez – Deportes Temuco

Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE.UU)

Sebastián Vargas – Santiago Wanderers

Vicente Lehue – Palestino

Matías Paris – O'Higgins de Rancagua

Diego Molina – Santiago Wanderers

Joaquín Muñoz – O'Higgins de Rancagua

Cristián Díaz – Colo Colo

Mathias Contreras – Universidad Católica

Máximo Zúñiga – O'Higgins de Rancagua

Vicente Martínez – Colo Colo

Yastin Navarro – Cobreloa

Andher González – Universidad de Chile

Máximo Espínola – Magallanes

Byron Barrera – Deportes Iquique

Ian Alegría – Palestino

Jhon Cortés – Universidad de Chile

Gedeón Díaz – Colo Colo

Sebastián Melgarejo – Huachipato

Delanteros