La Roja entrenó bajo una copiosa lluvia en Sochi de cara al amistoso ante Rusia
Publicado:
Fotos Destacadas
El panorama de los delanteros de Universidad de Chile para el 2026
Elecciones: Servel presentó papeletas para personas con discapacidad
Carabineros sumó camionetas blindadas en Estación Central, Conchalí, Independencia y Pudahuel
Fotos Recientes
La Roja entrenó bajo una copiosa lluvia en Sochi de cara al amistoso ante Rusia
Argentina y Messi desatan locura: 20 mil personas llegaron a ver entrenamiento en Elche
La formación de La Roja para el amistoso contra Rusia en Sochi
Bajo la mirada del técnico interino Nicolás Córdova, la selección chilena tuvo una nueva práctica de fútbol a la espera del duelo amistoso de este sábado ante Rusia con un invitado de piedra: una lluvia que inundó la cancha donde se realizó el entrenamiento.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados