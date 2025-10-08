Este miércoles 8 de octubre, La Roja al mando de Sebastián Miranda vivió su tercera jornada de entrenamiento de cara al amistoso ante la selección peruana este viernes a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. El trabajo se hizo en Casa del Futbolista, en el complejo deportivo del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) en Pirque.

LEER ARTICULO COMPLETO