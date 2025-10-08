Síguenos:
La Roja entrenó en el complejo del Sifup de cara al amistoso ante Perú

Este miércoles 8 de octubre, La Roja al mando de Sebastián Miranda vivió su tercera jornada de entrenamiento de cara al amistoso ante la selección peruana este viernes a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. El trabajo se hizo en Casa del Futbolista, en el complejo deportivo del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) en Pirque.

