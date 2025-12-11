La Roja Femenina cedió dos puestos en el último ranking FIFA de 2025

La selección chilena femenina cedió dos lugares en la clasificación mundial de la FIFA luego de la última ventana donde cayó sorpresivamente ante Perú y venció a Paraguay en el marco de la Liga de las Naciones.

El elenco nacional perdió 10,68 puntos y bajó al puesto 47 para mantenerse además como la sexta mejor selección de Sudamérica.

El ranking es liderado por España, que es secundado por Estados Unidos y Alemania.

Ranking FIFA

1. España 2094 puntos (0)

2. Estados Unidos 2057 (0)

3. Alemania 2010 (+2)

4. Inglaterra 2009 (0)

5. Suecia 1993 (-2)

6. Brasil 1993 (+1)

7. Francia 1992 (-1)

8. Japón 1977 (0)

9. Corea del Norte 1944 (+1)

10. Canadá 1940 (-1)

Equipos de Conmebol