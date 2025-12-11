Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena
La Roja Femenina cedió dos puestos en el último ranking FIFA de 2025
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El elenco nacional pagó caro la caída ante Perú.
La selección chilena femenina cedió dos lugares en la clasificación mundial de la FIFA luego de la última ventana donde cayó sorpresivamente ante Perú y venció a Paraguay en el marco de la Liga de las Naciones.
El elenco nacional perdió 10,68 puntos y bajó al puesto 47 para mantenerse además como la sexta mejor selección de Sudamérica.
El ranking es liderado por España, que es secundado por Estados Unidos y Alemania.
Ranking FIFA
Equipos de Conmebol