La Roja femenina presentó la nómina para los próximos duelos de Clasificatorias
Luis Mena dio a conocer sus elegidas para medirse contra Perú y Paraguay.
La Roja femenina dio a conocer las 23 jugadoras que estarán presenten en la fecha 3 y 4 de las Clasificatorias rumbo al Mundial de Brasil 2027.
Las dirigidad por Luis Mena deberán enfrentar de visita a Perú el 28 de noviembre, mientras que en nuestro país recibirán a Paraguay el 2 de diciembre.
Asimismo, la escudra nacional viene de empatar empatar sin goles ante Venezuela y de vencer por 5-0 a Bolivia, quedando en el segundo puesto con 4 unidades.
Revisa la nómina completa
Arqueras:
Christiane Endler - Olympique de Lyon (Francia)
Antonia Canales - Levante (España)
Ryann Torrero - Colo Colo
Defensas:
Anaís Cifuentes - Colo Colo
Mariana Morales - Universidad de Chile
Fernanda Ramírez - Universidad Católica
Fernanda Pinilla - Club León (México)
Camila Sáez - Bristol City (Inglaterra)
Rosario Balmaceda - Colo Colo
Karen Fuentes - Universidad de Chile
Mediocampistas:
Nayadet Opazo - Deportivo Alavés (España)
Gisela Pino - Universitario (Perú)
Yastín Jiménez - Colo Colo
Yanara Aedo - Colo Colo
Javiera Grez - Colo Colo
Millaray Cortés - Sevilla (España)
Anays Miranda - Santiago Wanderers
Delanteras:
Vaitiare Pardo - Universidad Católica
María José Urrutia - Colo Colo
Sonya Keefe - Granada (España)
Mary Valencia - Colo Colo
Ambar Figueroa - Universidad Católica
Yenny Acuña - Colo Colo
