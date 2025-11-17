La Roja femenina presentó la nómina para los próximos duelos de Clasificatorias

La Roja femenina dio a conocer las 23 jugadoras que estarán presenten en la fecha 3 y 4 de las Clasificatorias rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Las dirigidad por Luis Mena deberán enfrentar de visita a Perú el 28 de noviembre, mientras que en nuestro país recibirán a Paraguay el 2 de diciembre.

Asimismo, la escudra nacional viene de empatar empatar sin goles ante Venezuela y de vencer por 5-0 a Bolivia, quedando en el segundo puesto con 4 unidades.

Revisa la nómina completa

Arqueras:

Christiane Endler - Olympique de Lyon (Francia)

Antonia Canales - Levante (España)

Ryann Torrero - Colo Colo

Defensas:

Anaís Cifuentes - Colo Colo

Mariana Morales - Universidad de Chile

Fernanda Ramírez - Universidad Católica

Fernanda Pinilla - Club León (México)

Camila Sáez - Bristol City (Inglaterra)

Rosario Balmaceda - Colo Colo

Karen Fuentes - Universidad de Chile

Mediocampistas:

Nayadet Opazo - Deportivo Alavés (España)

Gisela Pino - Universitario (Perú)

Yastín Jiménez - Colo Colo

Yanara Aedo - Colo Colo

Javiera Grez - Colo Colo

Millaray Cortés - Sevilla (España)

Anays Miranda - Santiago Wanderers

Delanteras:

Vaitiare Pardo - Universidad Católica

María José Urrutia - Colo Colo

Sonya Keefe - Granada (España)

Mary Valencia - Colo Colo

Ambar Figueroa - Universidad Católica

Yenny Acuña - Colo Colo