La Roja femenina ratificó fecha, hora y lugar para su primera doble fecha clasificatoria

A través de sus redes sociales, la selección chilena confirmó la agenda para el equipo femenino en el inicio de la Liga de Naciones Conmebol, torneo que debuta y servirá como Clasificatorias a la cita de Brasil 2027.

Si bien la Confederación Sudamericana dio a conocer con anterioridad el fixture completo de los partidos, se oficializaron los horarios y estadios para las dos primeras fechas.

Chile se estrenará visitando a Venezuela el viernes 24 de octubre a las 18:00 horas de nuestro país (22:00 GMT) en el Estadio Metropolitano de Cabudare.

Luego, las dirigidas por Luis Mena recibirán a Bolivia el martes 28 de octubre, también a las 18:00 horas, en El Teniente de Rancagua.