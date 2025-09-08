La Roja femenina ratificó fecha, hora y lugar para su primera doble fecha clasificatoria
El cupo a la Copa del Mundo será a través de una Liga de Naciones.
El cupo a la Copa del Mundo será a través de una Liga de Naciones.
A través de sus redes sociales, la selección chilena confirmó la agenda para el equipo femenino en el inicio de la Liga de Naciones Conmebol, torneo que debuta y servirá como Clasificatorias a la cita de Brasil 2027.
Si bien la Confederación Sudamericana dio a conocer con anterioridad el fixture completo de los partidos, se oficializaron los horarios y estadios para las dos primeras fechas.
Chile se estrenará visitando a Venezuela el viernes 24 de octubre a las 18:00 horas de nuestro país (22:00 GMT) en el Estadio Metropolitano de Cabudare.
Luego, las dirigidas por Luis Mena recibirán a Bolivia el martes 28 de octubre, también a las 18:00 horas, en El Teniente de Rancagua.
⏳🗓️ ¡#LaRojaFemenina 🇨🇱 comienza su camino en la CONMEBOL Liga de Naciones!— Selección Chilena (@LaRoja) September 8, 2025
Fixture confirmado de la primera y segunda fecha del torneo que otorgará los cupos sudamericanos al Mundial Femenino Brasil 2027 🏆#VamosLaRojaFemenina#SiempreConLaRoja pic.twitter.com/6XT7rZanAe