La Roja Femenina tuvo su segunda práctica de cara al debut en la Liga de Naciones de Conmebol
Publicado:
La Roja Femenina tuvo su segunda práctica de cara al debut en la Liga de Naciones de Conmebol, este viernes en Venezuela. En los trabajos marcados por el regreso de la portera Christiane Endler a la selección, las chilenas se preparan para ir con todo por un cupo al Mundial de Brasil 2027.
