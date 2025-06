La Roja femenina venció con ajustado marcador a la selección de Cataluña

En el Estadio "Johan Cruyff", de Barcelona, la selección chilena femenina derrotó a su similar de Cataluña por 3-2, en el marco de un amistoso conmemorativo por el aniversario 125 de la Federación de Fútbol de la comunidad autonómica española.

Karen Araya abrió el marcador a los 32' con notable golazo desde larga distancia y Sonya Keefe aumentó la ventaja para La Roja poco después (37').

🔴 EN DIRECTE | Per TV3 i 3Cat



PER ON HA ENTRAT?? Golàs de Karen Araya que avança la selecció xilena



Catalunya 0 ⚔ 1 Xile https://t.co/VYgmwdg2gu pic.twitter.com/KulaNdxxSP