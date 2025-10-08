La Roja liberó a Lucas Assadi y citó de emergencia Lautaro Millán para el amistoso con Perú

La selección chilena informó este miércoles que el volante Lucas Assadi fue liberado de la convocatoria para el amistoso ante Perú, y fue citado el jugador Lautaro Millán, quien hace un par de días compitió junto con el plantel de La Roja Sub 20 en el Mundial.

De acuerdo al parte médico, Assadi presentó un cuadro viral y la recuperación excede los plazos de la fecha FIFA, por lo que no estará disponible para el técnico Sebastián Miranda.

Millán, por su parte, tendrá oportunidad de tener su debut en la selección adulta, tras haber jugado en el equipo dirigido por Nicolás Córdova en el Mundial Sub 20, en donde Chile quedó eliminado en octavos de final.

El amistoso de La Roja y Perú está programado para el viernes a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Bicentenario de La Florida, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.