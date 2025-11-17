La Roja quiere cerrar el año con abrazos en un nuevo "Clásico del Pacífico" ante Perú

La selección chilena afrontará su último partido del 2025 este martes 18 de noviembre, con un nuevo partido amistoso frente a Perú, esta vez en Sochi, Rusia, culminando la fecha FIFA para ambos conjuntos sudamericanos.

Ambos elencos vienen de enfrentar al elenco local, aunque con resultados dispares: La Bicolor empató 1-1 con el equipo ruso, mientras La Roja celebró una victoria de 2-0 con goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton.

Además, chilenos y peruanos midieron fuerzas en la ventana internacional de octubre. Aquel choque en el Bicentenario de La Florida fue 2-1 a favor del "Equipo de Todos".

Nicolás Córdova, DT interino de Chile, valoró la victoria ante Rusia y destacó que "vamos por el camino correcto", esperando mantener aquella evolución rumbo a las Clasificatorias 2030 y que "ojalá podamos jugar muchos más partidos, que se consolide el grupo".

En tanto, Ben Brereton celebró su retorno a La Roja, además de hacerlo con goles, en los últimos partidos: "Esperamos lograr tres victorias seguidas para mantener una vibra positiva".

El defensor Benjamín Kuscevic señaló que Perú será un contrincante complejo: "Lo del clásico (del Pacífico) viene por otra historia, Perú siempre ha sido un rival históricamente directo, pasa algo parecido con Bolivia. Más allá de que las estadísticas no nos jueguen para nada, cada partido lo tomamos como una final".

Se espera un cambio de esquema y nombre respecto al duelo con Rusia. Así, la más probable oncena chilena es con Lawrence Vigoroux; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Iván Román, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Javier Altamirano; Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda.

[Fotos] La formación de La Roja para el amistoso contra Perú

Respecto a Perú, la posible alineación de Manuel Barreto ubica a Pedro Gallese; Matías Lazo, Miguel Araujo, Fabio Gruber, Marcos López; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Maxloren Castro, César Inga y Alex Valera.

[Fotos] La formación de Perú para enfrentar el amistoso ante La Roja en Rusia

Las acciones en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi arrancarán a las 14:00 horas de Chile (17:00 GMT) y podrás seguirlas en el relato de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa Deportes.