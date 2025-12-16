La Roja Sub 16 sufrió dura caída ante Argentina en su debut en la Copa UC

La Roja Sub 16, dirigida por Ariel Leporati, sufrió una dura caída por 1-4 ante Argentina este martes en el Claro Arena, en su debut en la Copa UC.

El único gol de Chile fue de Jonathan Guerrero, mientras que las anotaciones trasandinas fueron de Juan Cruz, Simón Escobar y un doblete de Alan Alcaraz.

Con el resultado, La Roja quedó tercero en el Grupo B, por debajo de Argentina que marcha en el segundo lugar, y del puntero Independiente del Valle, que lidera gracias a la diferencia de gol, tras haber vencido en el primer turno de la mañana a Venezuela por 5-1

La jornada de la Copa UC Sub 17 continuará este miércoles, con el duelo de La Roja contra Venezuela y Argentina ante Independiente del Valle.