Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja sub 17 venció a Túnez en su preparación para el Mundial

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El próximo desafío de la selección chilena en la previa de la cita planetaria será ante Arabia Saudí.

La Roja sub 17 venció a Túnez en su preparación para el Mundial
 Teddy Paul - Comunicaciones FFCH
Este lunes, la selección chilena sub 17 venció por 2-1 a Túnez en un duro desafío de preparación para el Mundial de la categoría que se jugará en Qatar durante el mes de noviembre.

Si bien el elenco nacional fue dominante en el compromiso jugado en Emiratos Arabes, Túnez se las ingenió para abrir el marcador sobre el cierre del primer tiempo, pero tan solo un minuto más tarde, Jhon Cortés finalizó una gran jugada colectiva para marcar el 1-1 para Chile e irse igualados al descanso.

En el complemento, los dirigidos por Sebastián Miranda continuaron con el manejo de las acciones y fue Yastin Cuevas quien sentenció el marcador 2-1 a favor de La Roja.

Ahora, para continuar con la preparación para el Mundial sub 17 que se jugará durante noviembre en Qatar, la selección nacional se medirá ante Arabia Saudita el jueves 30 de octubre.

Asimismo, Chile debutará en la máxima competencia contra Francia el 5 de noviembre a las 12:45 horas (15:45 GMT) y podrás seguir todos los detalles de la cita planetaria en Cooperativa.cl.

