Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago28.8°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja suma problemas: Iván Román quedó descartado y Assadi es duda

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El defensor sufrió una fractura que lo inhabilita para jugar este viernes.

La Roja suma problemas: Iván Román quedó descartado y Assadi es duda
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección chilena adulta se alista para jugar este viernes 10 de octubre ante Perú en duelo amistoso a disputarse en el Estadio Bicentenario de La Florida y donde el técnico de turno, Sebastián Miranda, suma problemas.

Esto porque de acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el defensor Iván Román quedó descartado para el partido luego de sufrir una fractura de muñeca.

En tanto, el mediocampista Lucas Assadi quedó en duda luego de salir este miércoles de la práctica debido a un cuadro febril que obligó al cuerpo médico a llevarlo a realizarse exámenes.

El partido entre Chile y Perú se jugará desde las 20:00 horas y tú lo podrás seguir en todas las plataformas de Cooperativa Deportes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada