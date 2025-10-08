La Roja suma problemas: Iván Román quedó descartado y Assadi es duda

La selección chilena adulta se alista para jugar este viernes 10 de octubre ante Perú en duelo amistoso a disputarse en el Estadio Bicentenario de La Florida y donde el técnico de turno, Sebastián Miranda, suma problemas.

Esto porque de acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el defensor Iván Román quedó descartado para el partido luego de sufrir una fractura de muñeca.

En tanto, el mediocampista Lucas Assadi quedó en duda luego de salir este miércoles de la práctica debido a un cuadro febril que obligó al cuerpo médico a llevarlo a realizarse exámenes.

El partido entre Chile y Perú se jugará desde las 20:00 horas y tú lo podrás seguir en todas las plataformas de Cooperativa Deportes.