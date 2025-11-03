La Roja tiene nómina para duelos ante Rusia y Perú

El técnico interino de la selección chilena, Nicolás Córdova, oficializó este lunes la nómina de la Roja que jugará este mes de noviembre ante Rusia y Perú en Sochi.

En la lista aparecen varios jugadores que vienen siendo habituales en los listados de Córdova como los porteros Lawrence Vigouroux y Thomas Guillier.

También están Iván Román, Fabián Hormázabal, Gabriel Suazo, Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría y Ben Brereton. Llama también la atención el retorno de Darío Osorio, quien no estuvo en el anterior duelo ante Perú.

Entre las novedades están el arquero Sebastián Mella, de Huachipato y el defensor Francisco Salinas (Coquimbo Unido), único representante del flamante campeón del fútbol chileno.

Los encuentros están programados para el 15 de noviembre, ante Rusia, y el 18 frente a Perú.

Mira acá la nómina