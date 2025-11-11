La Roja tuvo su primer entrenamiento en Rusia previo a los amistosos
Este martes,La Roja tuvo su primer entrenamiento en la ciudad de Sochi en Rusia previo a los amistosos frente la selección local y a Perú el sábado 15 y martes 18 de noviembre, respectivamente.
