La Roja tuvo su segunda jornada de prácticas de cara al amistoso contra Perú

La Roja tuvo este martes en el Complejo Deportivo "Juan Pinto Durán" su segunda jornada de prácticas para el amistoso contra Perú, programado para este viernes en el Estadio Bicentenario de La Florida.

