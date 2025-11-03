Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Las sorpresas de la Roja de cara a los duelos ante Rusia y Perú

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Hay cuatro jugadores de la selección que participó del Mundial sub 20.

El técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, entregó este lunes la nómina de la selección chilena que jugará sendos amistosos ante Rusia y Perú el próximo 15 y 18 de noviembre en Sochi.

Y en la lista hay varias sorpresas siendo la primera la del portero Sebastián Mella, quien tiene su primera nominación a la Roja adulta tras sus buenas actuaciones con la sub 20 en el Mundial de Chile, donde fue titular en los cuatro partidos.

Otro que aparece por primera vez en un listado es Francisco Salinas, quien viene de alzar el título de Primera División con Coquimbo Unido siendo además el único representante del elenco pirata en la lista.

El lateral de 25 años es formado en Unión San Felipe, tras lo cual dio el salto a La Calera, para llegar este año al cuadro aurinegro, donde ha sido puntal del equipo.

En la lista aparecen otros dos seleccionados sub 20: Lautaro Millán (Independiente) y Agustín Arce (Deportes Limache), quienes tras ser parte del Mundial aparecieron de emergencia en la nómina del partido ante Perú y ahora se ganaron un espacio en la lista.

